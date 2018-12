On Saturday, Kim Boutin claimed Canada’s first medal at the Short Track World Cup in Almaty, Kazakhstan.

À son retour sur le circuit de la Coupe du monde, la Québécoise Kim Boutin (@kimbtin) a décroché la médaille d'argent 🥈 sur 1000 m à Almaty, au Kazakhstan. ➡ https://t.co/xP4ftPJjBa#patinagedevitesse #courtepiste #speedskating @SSC_PVC pic.twitter.com/rCRBl596L3 — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) December 8, 2018

Boutin finished the race in 1:28.974, behind winner Suzanne Schulting of the Netherlands (1:28.887), and ahead of bronze medallist Ah Rum Noh of South Korea (1:29.128).

Competition continues through Sunday in Kazakhstan.